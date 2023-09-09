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        Manisa'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 05:19 Güncelleme: 09.09.2023 - 05:32
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        Manisa'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor
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        Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Depolanan yanıcı kimyasalların da tutuşmasıyla yangın hızla büyüdü.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.

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