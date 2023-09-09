Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        GÜNCELLEME - Manisa'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 07:50 Güncelleme: 09.09.2023 - 07:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Manisa'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Evrenos Mahallesi Küme Evleri mevkisinde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Depolanan yanıcı kimyasalların da tutuşmasıyla yangın hızla büyüdü.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz, jandarma, polis, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile orman yangını söndürme ekipleri, yangını yaklaşık 4 saatte kontrol altına aldı.

        Yangını söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji'den yağış ve sıcaklık uyarısı! 5 kente "sarı", 2 il için "turuncu" alarm! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den yağış ve sıcaklık uyarısı! 5 kente "sarı", 2 il için "turuncu" alarm! 5 bölgede sağanak!
        Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem
        Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem
        Porsuk Çayı'na düşen iki kardeşten biri öldü
        Porsuk Çayı'na düşen iki kardeşten biri öldü
        Fitch Türkiye kararını açıkladı
        Fitch Türkiye kararını açıkladı
        Otomobil sulama kanalına düştü! Anne ve 2 çocuğu öldü
        Otomobil sulama kanalına düştü! Anne ve 2 çocuğu öldü
        Milliler, Ermenistan'a takıldı!
        Milliler, Ermenistan'a takıldı!
        Stefan Kuntz: İnsanlar neyi eleştiriyor?
        Stefan Kuntz: İnsanlar neyi eleştiriyor?
        Büyükekşi'den Kuntz açıklaması!
        Büyükekşi'den Kuntz açıklaması!
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Kentsel dönüşüm mesajı
        Kentsel dönüşüm mesajı
        Alanya'da yine safari faciası!
        Alanya'da yine safari faciası!
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!
        Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!
        "BM liderinden Putin'e 'tahıl' teklifi" iddiası
        "BM liderinden Putin'e 'tahıl' teklifi" iddiası
        6'ncı kez Nuri Bilge Ceylan
        6'ncı kez Nuri Bilge Ceylan
        İsmail Kür cinayetinde çember daralıyor
        İsmail Kür cinayetinde çember daralıyor
        KAP'tan sigorta savaşı
        KAP'tan sigorta savaşı
        ABD'li finans devinden TL tavsiyesi
        ABD'li finans devinden TL tavsiyesi
        Değeri 18 ayda yaklaşık yüzde 80 eridi
        Değeri 18 ayda yaklaşık yüzde 80 eridi

        Benzer Haberler

        MANİSA'DA YAĞ, BOYA VE KİMYASAL MADDELERİN BULUNDUĞU GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE...
        MANİSA'DA YAĞ, BOYA VE KİMYASAL MADDELERİN BULUNDUĞU GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE...
        Manisa'da yağ, boya ve kimyasal maddelerin bulunduğu geri dönüşüm tesisinde...
        Manisa'da yağ, boya ve kimyasal maddelerin bulunduğu geri dönüşüm tesisinde...
        MANİSA'DA FABRİKA YANGINI 
        MANİSA'DA FABRİKA YANGINI 
        Manisa'da fabrika yangını 
        Manisa'da fabrika yangını 
        Manisa'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor
        Manisa'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor
        Babasının kullandığı traktörden düşüp altında kalan Eymen, öldü
        Babasının kullandığı traktörden düşüp altında kalan Eymen, öldü