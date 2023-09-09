Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Futbol topu Manisalı kadınlara ek gelir kaynağı oldu

        KAMİL ALTIPARMAK - Manisa'nın Kula ilçesinde kadın kooperatifi bünyesinde kurulan atölyede ve evlerinde futbol topu üretimine katılan kadınlar, aile bütçelerine destek oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 12:19 Güncelleme: 09.09.2023 - 12:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol topu Manisalı kadınlara ek gelir kaynağı oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı olduğu dönemde, evlerde geleneksel olarak sayacılığın (ayakkabıların üst yüzeyinin dikişle bir araya getirilmesi) yapıldığı ilçede top üretilmesini önerdi.

        Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün desteği, Kula Kaymakamlığı ile Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğinde çalışmalara başlandı. Proje kapsamında Kula Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi bünyesinde 2,8 milyon liralık yatırımla 1,5 yıl önce top üretim atölyesi kuruldu.

        Atölyeye top imalatında kullanılan makineler alındı. 100 kadar kadına, imalatın tüm aşamaları öğretildi.

        Kadınlar, boş zamanlarında atölyede ya da evlerinde, kendilerine verilen suni derileri dikerek imalata katılıyor.

        Şişirilen toplar, kontrollerin ardından talep eden spor kulüpleri, belediyeler gibi kurum ve kuruluşlara gönderiliyor.

        Kadınlara diktikleri top başına, 150 lira ödeniyor. Bir kadının ortalama iki günde üç top dikebildiği belirtiliyor.

        - Daha çok istihdamla daha çok top üretilecek

        Kula Kaymakamı Birkan Tatlısöz, AA muhabirine, amaçlarının ilçe ve aile ekonomisine katkıda bulunmak olduğunu ifade etti.

        Projenin başarılı olduğunu anlatan Tatlısöz, "Malzemelerin yapıştırılması, kesilmesi ve elle dikilmesi sürecini öğrendiler. İsteyen buradaki atölyede isteyen de evinde top dikerek ev ekonomisine katkı sağlıyor." diye konuştu.

        Tatlısöz, kooperatifin pazarlama ağını genişleterek daha çok istihdamla daha çok top üretmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

        - "Aile ekonomisine katkı sağlayabildiğim için mutluyum"

        Kooperatifte çalışan kadınlardan Şefika Soytürk, 8 yıldır evli olduğunu, daha önce hiç çalışmadığını ifade etti.

        Atölyeye arkadaşlarının tavsiyesi üzerine gelmeye başladığını aktaran Soytürk, "İlk zamanlar tabii ki biraz zorlandım. Çünkü sabır gerektiren bir iş. Günde 1 top dikiyordum, şimdi ise 1,5. Vakit olduğunda ise 2 top dikebiliyorum. İşin en güzel yanı ben buraya çocuğumla geliyorum; tüm çalışanlar burada aile olduk. Aile ekonomisine katkı sağlayabildiğim için ve burada olduğum için çok mutluyum. İsteyen arkadaşlarımız buraya gelmeden evlerinde de çalışabiliyor."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın tahlil sonucu çıktı!
        Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın tahlil sonucu çıktı!
        Fenerbahçe'de kongre başladı! Ali Koç...
        Fenerbahçe'de kongre başladı! Ali Koç...
        Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem
        Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Barajlar depreme hazır mı?
        Barajlar depreme hazır mı?
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?
        Emirhan 13 yaşındaydı! Hayvanları otlatıyordu! Cansız bedeni bulundu!
        Emirhan 13 yaşındaydı! Hayvanları otlatıyordu! Cansız bedeni bulundu!
        Ayasofya Camii'nde restorasyon: İbadete açık
        Ayasofya Camii'nde restorasyon: İbadete açık
        Avrupa'nın en yüksek binasının çatısını dağcılar kuruyor
        Avrupa'nın en yüksek binasının çatısını dağcılar kuruyor
        "Bu jenerasyona yazık oluyor!"
        "Bu jenerasyona yazık oluyor!"
        Önce kadın eve davet ediyor... Feci oyun!
        Önce kadın eve davet ediyor... Feci oyun!
        İlginç kaza! Önce taşa sonra kadına...
        İlginç kaza! Önce taşa sonra kadına...
        Aşkı sporcularda buldular
        Aşkı sporcularda buldular
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        6'ncı kez Nuri Bilge Ceylan
        6'ncı kez Nuri Bilge Ceylan
        Fitch Türkiye kararını açıkladı
        Fitch Türkiye kararını açıkladı
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!

        Benzer Haberler

        Somaspor, Başkent'te sahaya çıkacak
        Somaspor, Başkent'te sahaya çıkacak
        Manisa'da geri dönüşüm tesisindeki yangın 3,5 saatte kontrol altına alındı
        Manisa'da geri dönüşüm tesisindeki yangın 3,5 saatte kontrol altına alındı
        'Duman gözcüsü', nöbeti eşine devretti
        'Duman gözcüsü', nöbeti eşine devretti
        GÜNCELLEME - Manisa'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altın...
        GÜNCELLEME - Manisa'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altın...
        MANİSA'DA YAĞ, BOYA VE KİMYASAL MADDELERİN BULUNDUĞU GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE...
        MANİSA'DA YAĞ, BOYA VE KİMYASAL MADDELERİN BULUNDUĞU GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE...
        Manisa'da yağ, boya ve kimyasal maddelerin bulunduğu geri dönüşüm tesisinde...
        Manisa'da yağ, boya ve kimyasal maddelerin bulunduğu geri dönüşüm tesisinde...