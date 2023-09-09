GÜNCELLEME 2 - Manisa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Evrenos Mahallesi Küme Evleri mevkisinde bulunan Batı Atık A.Ş'ye ait geri dönüşüm ve atık depolama tesisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Depolanan yanıcı kimyasalların da tutuşmasıyla yangın hızla büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler, jandarma, polis, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 4 saatte kontrol altına alınan yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

- Valilikten açıklama

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, söz konusu tesisin geçen yıl faaliyetine son verildiği ve Çevre Lisansı'nın iptal edildiği belirtildi.

Yangının "tesiste bulunan ve bertarafa gönderilmeyen" atıklar sebebiyle çıktığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü uzmanlarının, yangın nedeniyle ortaya çıkan kirliliğe ilişkin numune alım işlemini tamamladığı kaydedildi.

Yangına ilişkin adli ve idari soruşturmanın devam ettiği belirtilirken şirkete, "Çevre Kanunu'nun 20 (v) maddesi gereğince 27 milyon lira idari yaptırım işlemi" uygulanmasının öngörüldüğü bildirildi.

Öte yandan tesisin işletme lisansı iptal edilirken şirkete 1 milyon 677 bin lira ceza kesildiği, şirkete bu yıl temmuz ayında da "atıklarını bertaraf etmediği ve kapatma protokolünü uygulamadığı" gerekçesiyle 13,5 milyon liralık bir ceza daha verildiği öğrenildi.