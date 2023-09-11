Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 00:03 Güncelleme: 11.09.2023 - 00:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Mahallesinde durdukları 2 şüphelinin yapılan üst aramalarında 2 gram bonzai ele geçirdi.

        Gözaltına alınan V.K. ve F.B. hakkında uyuşturucu kullanmaktan adli işlem başlatıldı. Şüphelilere uyuşturucu sattığı belirlenen A.U. (22) da ekiplerce yapılan operasyonla yakalandı.

        Gözaltına alınan A.U. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Antalya'da iki motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
        Antalya'da iki motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 sonunda açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 sonunda açıklamalar
        Adana'da bir evden yaklaşık 20 ton çöp çıktı
        Adana'da bir evden yaklaşık 20 ton çöp çıktı
        Olay başkan Rubiales'ten istifa kararı!
        Olay başkan Rubiales'ten istifa kararı!
        Yunanistan'daki felakette can kaybı artıyor!
        Yunanistan'daki felakette can kaybı artıyor!
        Büyükekşi'den Abdullah Avcı ve Kuntz açıklaması!
        Büyükekşi'den Abdullah Avcı ve Kuntz açıklaması!
        Nefes kesen plan! ABD'li araştırmacı böyle kurtarılacak
        Nefes kesen plan! ABD'li araştırmacı böyle kurtarılacak
        Dünya Kupası'nda şampiyon Almanya!
        Dünya Kupası'nda şampiyon Almanya!
        Arda Güler'den beklenen haber geldi!
        Arda Güler'den beklenen haber geldi!
        Fas'taki depremde can kaybı 2000'i aştı
        Fas'taki depremde can kaybı 2000'i aştı
        Deniz Çakır evlendi
        Deniz Çakır evlendi
        Anız dumanı facia getirdi!
        Anız dumanı facia getirdi!
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Go-kart aracına saçını kaptıran Lara ölümden döndü
        Go-kart aracına saçını kaptıran Lara ölümden döndü
        Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı
        Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı
        Atasözlerinin de sultanları
        Atasözlerinin de sultanları
        Ali Yavuz'un acı-tatlı hikâyesi
        Ali Yavuz'un acı-tatlı hikâyesi
        "Hayatımda kimse yok"
        "Hayatımda kimse yok"
        Yeni kuşak zayıflama ilaçları dünyada obezite salgınının kontrolünde nasıl bir rol oynayacak?
        Yeni kuşak zayıflama ilaçları dünyada obezite salgınının kontrolünde nasıl bir rol oynayacak?
        Vahşi cinayet nasıl çözüldü
        Vahşi cinayet nasıl çözüldü

        Benzer Haberler

        Turgutluspor istediğini aldı
        Turgutluspor istediğini aldı
        Kırkağaç kavunu "kış sofraları" için depolara kaldırılıyor
        Kırkağaç kavunu "kış sofraları" için depolara kaldırılıyor
        Manisa'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Manisa'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Turgutluspor - Ergene Velimeşe Spor: 2-1
        Turgutluspor - Ergene Velimeşe Spor: 2-1
        Sarıgöl 15. Sultaniye Üzüm Festivali sürüyor
        Sarıgöl 15. Sultaniye Üzüm Festivali sürüyor
        GÜNCELLEME 2 - Manisa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME 2 - Manisa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü