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        Manisa'da dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üzüm bağını satmak istediğini öne sürerek çok sayıda kişiden "kapora" alarak dolandırdığı iddia edilen kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 20:31 Güncelleme: 11.09.2023 - 20:38
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        Manisa'da dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
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        Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, gelen şikayetler üzerine çok sayıda kişiden kapora toplayıp üzüm bağını satmayan Y.T'yi (20) takibe aldı.

        Bu şekilde 2,5 milyon lira değer biçtiği üzüm bağı için 6 kişiden "kapora" adı altında yaklaşık 80 bin lira topladığı belirlenen zanlı evinde yakalandı.

        Y.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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