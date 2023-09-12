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        Manisa'nın Soma ilçesinde orman yangını çıktı

        Manisa'nın Soma ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 14:18 Güncelleme: 12.09.2023 - 14:28
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        Manisa'nın Soma ilçesinde orman yangını çıktı
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        Kırsal Ularca Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 8 uçak, 8 helikopter, 36 arazöz, 13 su ikmal ve 6 dozer sevk edildi.

        Yerleşim yerlerini tehdit etmediği belirtilen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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