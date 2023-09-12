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        GÜNCELLEME - Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altında

        Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile kısmen kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 14:18 Güncelleme: 12.09.2023 - 14:18
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        GÜNCELLEME - Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altında
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        Kırsal Ularca Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 8 uçak, 8 helikopter, 46 arazöz, 13 su ikmal ve 6 dozer sevk edildi.

        Yangının etkili olduğu bölgede incelemelerde bulunan Manisa Valisi Enver Ünlü, çalışmalarla ilgili Kaymakam Fatih Akkaya, İlçe Belediye Başkanı Ali Tulup ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal'dan bilgi aldı.

        Vali Ünlü, gazetecilere yaptığı açıklamada saat 12.43'te başlayan yangına ilk müdahalenin saat 12.50'de yapıldığını belirterek, "Hızlı bir şekilde ilk müdahale yapıldı. Şu an itibarıyla UMKE, AFAD, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve sağlık ekibimizle birlikte 300 kişilik bir ekibin müdahalesi yoğun bir şekilde devam ediyor. İlk saatlere göre rüzgar hızını azalttı. Müdahale daha etkili bir şekilde sürüyor, yangının kısmen kontrol altına alındığını ifade edebiliriz." dedi.

        - "Bir mahallede tedbir alındı"

        Yangının herhangi bir yerleşim birimini tehdit etmediğini ifade eden Ünlü, rüzgarın yön değiştirmesi ihtimaline karşı bir mahallede tedbir aldıklarını kaydetti.

        Vali Ünlü, şunları kaydetti:

        "Karaçam Mahallemizi tedbir amaçlı belli bir alana topladık. Oradaki vatandaşlarımızı da yaklaşık 1 saat bir arada tutacağız, yangının rüzgarın da etkisiyle yön değiştirme ihtimaline karşı. Bir saat daha toplu halde tutacağız, şu an için bir risk görünmüyor. Tamamen tedbir amaçlı bir uygulama bu. Kısa bir süre sonra inşallah daha net ve kesin bir bilgi verebileceğiz. Ancak yangın şu an için kontrol altında, herhangi bir can kaybımız söz konusu değil. Jandarmamız da yangının çıkış görüntüsünü araştırıyor. Bu konuda da hassasiyetli bir şekilde çalışıyorlar. Ben bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyor, vatandaşlarımıza da geçmiş olsun diliyorum."

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