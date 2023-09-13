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        Akhisar'da bacağı banka sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde iki bank arasındaki boşluğa bacağını sıkıştıran çocuğa itfaiye ekipleri müdahale etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 11:23 Güncelleme: 13.09.2023 - 11:28
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        Akhisar'da bacağı banka sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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        Annesi ile ilçede bir kurumun hizmet bürosuna gelen çocuk, bankta otururken bacağını iki bank arasındaki boşluğa sıkıştırdı.

        Bacağın çıkmaması üzerine olay yerine itfaiye ekibi çağrıldı.

        Ekip, demir makasıyla iki bank arasındaki boşluğu genişleterek bacağı sıkıştığı yerden kurtardı.

        Olaydan yara almadan kurtulan ancak korku yaşayan çocuk annesine sarılarak gözyaşı döktü.

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