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        Manisa'da otomobilin kafeye girmesi sonucu 2 kişi yaralandı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kavşaktan dönerken kontrolden çıkan otomobilin, kafede müşterilerin oturduğu bölüme girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 19:39 Güncelleme: 14.09.2023 - 19:49
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        Manisa'da otomobilin kafeye girmesi sonucu 2 kişi yaralandı
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        Öznur A'nın kullandığı 35 BIZ 833 plakalı otomobil, Menemen Caddesi ile 19 Mayıs Bulvarı'nın kesiştiği kavşaktan döndüğü esnada kontrolden çıktı.

        Savrulan otomobil kavşağın köşesindeki kafeye girdi. O esnada kafede oturan Mustafa K. ile Melike K. üzerlerine gelen araçtan kurtulamadı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Otomobilin çarpması sonucu yaralanan ve ambulansla hastaneye götürülen Mustafa K. ile Melike K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan kaza, kafenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, aracın kafeye girmesi ve müşterilerin panikle kaçması yer alıyor.

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