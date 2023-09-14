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        Manisa'da haşere ilaçlamasından sonra etkilenen vatandaşlar hastaneye başvurdu

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilen haşere ilaçlamasından etkilenen bazı vatandaşlar hastaneye başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 22:49 Güncelleme: 14.09.2023 - 22:51
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        Manisa'da haşere ilaçlamasından sonra etkilenen vatandaşlar hastaneye başvurdu
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        Alınan bilgiye göre, Çarşı Mahallesi'nde araç yardımıyla gerçekleştirilen ilaçlamanın ardından bazı vatandaşlar kusma, mide bulantısı ve boğaz yanması şikayeti yaşadı. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla bazıları da bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Şikayetleri bulunan yaklaşık 10 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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