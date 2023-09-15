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        Manisa Valisi Ünlü Demirci ilçesinde ziyaretlerde bulundu

        Manisa Valisi Enver Ünlü Demirci ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 23:03 Güncelleme: 15.09.2023 - 23:13
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        Manisa Valisi Ünlü Demirci ilçesinde ziyaretlerde bulundu
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        Manisa Valisi Enver Ünlü Demirci ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Vali Enver Ünlü, Demirci ilçesinde Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

        Beraberindeki heyet ile Demirci Akıncılar Müzesi'nde incelemelerde bulunan Vali Ünlü, Kaymakamlık ile İlçe Jandarma Komutanlığına ziyaretlerde bulundu.

        Manisa Valisi Ünlü, Demirci programı kapsamında, Kıbrıs Gazisi Kamil Aydemir'i de ziyaret etti.

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