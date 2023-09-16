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        Manisa'da kumar operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde evde kumar oynarken yakalanan 12 kişiye 48 bin 500 lira para cezası uygulandı, 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 14:08 Güncelleme: 16.09.2023 - 14:11
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        Manisa'da kumar operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
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        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde evde kumar oynarken yakalanan 12 kişiye 48 bin 500 lira para cezası uygulandı, 2 kişi gözaltına alındı.

        Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bir evde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.

        Operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 12 kişiye 48 bin 500 lira para cezası kesildi.

        Kumar oynanması için yer ve imkan temin ettiği öne sürülen G.A (53) ve M.K. (19) gözaltına alındı. Evde yapılan aramada kumar malzemeleri ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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