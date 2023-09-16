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        Manisa'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde karşı şeride geçip tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 19:07 Güncelleme: 16.09.2023 - 19:17
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        Manisa'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde karşı şeride geçip tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        İrfan Saraç'ın (47) kullandığı 35 BZ 527 plakalı otomobil, İzmir-Ankara E96 kara yolu Sart Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak refüjü aştı ve karşı yönden gelen Bekir Ali Er (53) yönetimindeki 35 ANY 976 plakalı tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Saraç ile eşi Emre Saraç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin 11 yaşındaki çocukları Uygar Saraç ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Uygar Saraç'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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