Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        2. Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu koşuldu

        Bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu'nu, erkeklerde Kenyalı atlet Frankline Keitany, kadınlarda yine aynı ülkeden Ivyne Jeruto Lagat kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 12:30 Güncelleme: 17.09.2023 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        2. Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu koşuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu'nu, erkeklerde Kenyalı atlet Frankline Keitany, kadınlarda yine aynı ülkeden Ivyne Jeruto Lagat kazandı.

        Vestel, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi iş birliğiyle düzenlenen yarı maratonun startı, Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aksoy, Vestel Üst Yöneticisi Ergün Güler ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar tarafından Manisa Valiliği önünden verildi.

        Yarı maratonun yanı sıra 5 ve 10 kilometre koşularının da düzenlendiği organizasyona, 2 binin üzerinde amatör ve profesyonel atlet katıldı.

        Yarı maratonu 01.04.22'lik dereceyle tamamlayan Kenyalı atlet Frankline Keitany, birinci, aynı ülkeden Meshack Kimutai Kibil ikinci, Hüseyin Can ise üçüncü oldu.

        Kadınlarda yarı maratonu 01.14.36'lık derecesiyle Kenyalı atlet Ivyne Jeruto Lagat birinci, Ezgi Kaya ikinci, Maria Kolpakova ise üçüncü sırada tamamladı.

        10 kilometre yarışını erkeklerde 34.39'luk derecesiyle Abdurrahman Gediklioğlu birinci, Hasan Uzun ikinci, Bedri Şimşek üçüncü, kadınlarda da 40.39'luk derecesiyle Özge Çolak birinci, Zuhal Ulaş ikinci, Özlem Işık üçüncü bitirdi.

        5 kilometre koşusunu erkeklerde 17.24'lük derecesiyle Ahmet Civci birinci, Sezgin Uluhan ikinci, Hasan Can Akdemir üçüncü, kadınlarda 23.57'lik derecesiyle Nisanur Bakır birinci, Güneş Şare ikinci, İrem Öztürk ise ikinci sırada sonlandırdı.

        Yarışlarda dereceye girenlere madalya, kupa ve Vestel hediye çeki verildi.

        - Koşuda fenalaşan koşucu yaşamını yitirdi

        Organizasyonun 10 kilometre yarışına katılanlardan 43 yaşındaki Zafer Uğur Sarı, Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile 5022. Sokak kesişiminde fenalaştı.

        Sağlık ekiplerince Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sarı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        Sitelerde ikinci araca ücret alınabilir mi?
        Sitelerde ikinci araca ücret alınabilir mi?
        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        TÜED Genel Başkanı Ergün, "Cumhuriyet İkramiyesi" talebini açıkladı
        TÜED Genel Başkanı Ergün, "Cumhuriyet İkramiyesi" talebini açıkladı
        Askerlik hayaliyle mide ameliyatı oldu, ölümden döndü
        Askerlik hayaliyle mide ameliyatı oldu, ölümden döndü
        Dev maçta muhtemel 11'ler!
        Dev maçta muhtemel 11'ler!
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Deprem sonrası vakalar 2 katına çıktı! Etkisi 2 yıl sürebilir
        Deprem sonrası vakalar 2 katına çıktı! Etkisi 2 yıl sürebilir
        O artık öğretmen
        O artık öğretmen
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        FETÖ'den ihraç doktorun çocuklara 'cinsel istismar' tuzağı
        FETÖ'den ihraç doktorun çocuklara 'cinsel istismar' tuzağı
        "Gezegenin sayılı golcülerinden"
        "Gezegenin sayılı golcülerinden"
        Hava akrobasi uçağı düştü: 1 çocuk öldü!
        Hava akrobasi uçağı düştü: 1 çocuk öldü!
        İşte İsmail Kartal'ın 11!
        İşte İsmail Kartal'ın 11!
        Filenin Sultanları'ndan ikide iki!
        Filenin Sultanları'ndan ikide iki!
        Afyon'da otelin bahçesine helikopter düştü
        Afyon'da otelin bahçesine helikopter düştü
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        B12 eksikliği öğrenme güçlüğü yapıyor!
        B12 eksikliği öğrenme güçlüğü yapıyor!
        Eleştirmenlere göre 2000'lerin 'korku'nçları
        Eleştirmenlere göre 2000'lerin 'korku'nçları
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti

        Benzer Haberler

        Manisa Yarı Maratonu'nda üzen haber
        Manisa Yarı Maratonu'nda üzen haber
        Manisa'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Manisa'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Gelini motosiklet konvoyu eşliğinde aldı
        Gelini motosiklet konvoyu eşliğinde aldı
        Somaspor - 24Erzincanspor: 1-1
        Somaspor - 24Erzincanspor: 1-1
        Refüjü aşıp TIR'a çarpan otomobildeki karı- koca öldü, çocukları yaralandı
        Refüjü aşıp TIR'a çarpan otomobildeki karı- koca öldü, çocukları yaralandı
        Turgutlu'da ot yangını, büyümden söndürüldü
        Turgutlu'da ot yangını, büyümden söndürüldü