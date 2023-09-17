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        Akhisar'da sigara kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 14:56 Güncelleme: 17.09.2023 - 14:56
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        Akhisar'da sigara kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir depoya baskın düzenledi.

        Yapılan aramada 1010 kilogram kıyılmış tütün, kaçak sigara imalatında kullanılan 1 milyon 15 bin filtreli sigara kağıdı, 133 bin 700 kaçak sigara, 272 kesilmiş bandrol ele geçirildi.

        Gözaltına alınan İ.A, emniyetteki işlemin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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