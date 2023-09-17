Manisa'da kiraz ağacı eylül ayında çiçek açtı
Manisa Demirci ilçesinde kiraz ağacı eylül ayında çiçek açtı.
Giriş: 17.09.2023 - 19:13 Güncelleme: 17.09.2023 - 19:19
Manisa Demirci ilçesinde kiraz ağacı eylül ayında çiçek açtı.
İlçede 950 rakımda bulunan Beyazıt Mahallesi'nde Halil Özcan'ın bahçesinde bulunan kiraz ağacının dallarında filizler oluştu.
Bahçede çalışma yaparken ağacın çiçek açtığını gören Özcan'ın damadı Nazlım Çelik, ağacı görünce şaşırdıklarını, bunun iklim şartlarının değişmesinden dolayı kaynakladığını sözlerine ekledi.