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        Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'tan liseye ziyaret

        Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 16:07 Güncelleme: 20.09.2023 - 16:18
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        Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'tan liseye ziyaret
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        Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

        İlçe emniyet müdürleri ve emniyet personeliyle liseye giden İl Emniyet Müdürü Aktaş, okul müdürü Davut Özsarı ve öğretmenlerle görüştü.

        Öğrencilerle de bir araya gelen Aktaş, öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

        Okul çevresindeki esnafı da ziyaret eden Aktaş, esnaftan şüpheli şahıslarla ilgili kolluk birimleriyle iletişimde olmalarını istedi.

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