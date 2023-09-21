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        Manisa'da kaldırıma çarparak sürüklenen motosikletteki 2 kişi öldü

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kaldırıma çarparak sürüklenen motosikletin sürücüsü ile yanındaki kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 11:27 Güncelleme: 21.09.2023 - 12:41
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        Manisa'da kaldırıma çarparak sürüklenen motosikletteki 2 kişi öldü
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kaldırıma çarparak sürüklenen motosikletin sürücüsü ile yanındaki kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, K.F.T. (17) yönetimindeki 45 TA 2664 plakalı motosiklet, Yeni Mahalle Süleyman Demirel Bulvarı Sarıkız kavşağı yakınında kaldırıma çarparak, yaklaşık 20 metre sürüklendi.

        Sürücü ile motosikletteki İ.C. (15) olay yerinde hayatını kaybetti.

        Şehit Evren Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri oldukları belirlenen gençlerin, okula gitmeye çalıştıkları anlaşıldı.

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