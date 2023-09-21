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        Alaşehir'de köprüden düşen minibüsün sürücüsü yaralandı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde köprüden dereye düşen minibüsün sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 12:40 Güncelleme: 21.09.2023 - 12:42
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        Alaşehir'de köprüden düşen minibüsün sürücüsü yaralandı
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde köprüden dereye düşen minibüsün sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kula yönüne giden A.E'nin kullandığı 45 ACE 593 plakalı minibüs, Baklacı Köprüsü'nden dereye uçtu.

        İtfaiye ekipleri tarafından minibüsten çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

        A.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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