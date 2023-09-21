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        Manisa'da tırın çarptığı işçi servisindeki 23 kişi yaralandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde tırın çarptığı işçi servisindeki 23 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 13:28 Güncelleme: 21.09.2023 - 13:39
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        Manisa'da tırın çarptığı işçi servisindeki 23 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde tırın çarptığı işçi servisindeki 23 kişi yaralandı.

        Mehmet M'nin (41) kullandığı domates yüklü 64 F 3004 plakalı tır, Uşak-İzmir kara yolunun Salihli ilçesi geçişi Durasıllı Mahallesi yakınlarında, bir fabrikaya işçi taşıyan Ali Osman G. (61) idaresindeki 45 J 7142 plakalı midibüse çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Midibüsteki yaralanan 23 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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