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        GÜNCELLEME - Manisa'da kaldırıma çarparak sürüklenen motosikletteki 2 kişi öldü

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kaldırıma çarparak sürüklenen motosikletin sürücüsü ile yanındaki kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 11:27 Güncelleme: 21.09.2023 - 11:27
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        GÜNCELLEME - Manisa'da kaldırıma çarparak sürüklenen motosikletteki 2 kişi öldü
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kaldırıma çarparak sürüklenen motosikletin sürücüsü ile yanındaki kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre Kerem Faruk Türkmen (17) yönetimindeki 45 TA 2664 plakalı motosiklet, Yeni Mahalle Süleyman Demirel Bulvarı Sarıkız kavşağı yakınında kaldırıma çarparak yaklaşık 20 metre sürüklendi.

        Sürücü ile motosikletteki İlker Cura (15) olay yerinde hayatını kaybetti.

        Şehit Evren Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri oldukları gençlerin, okula gitmeye çalıştıkları belirlendi.

        Öğle vakti kılınan cenaze namazlarının ardından İlker Cura'nın cenazesi Narlıdere Mezarlığına, Kerem Faruk Türkmen'in cenazesi Bahadır Mahallesi Mezarlığına defnedildi.

        Cenaze törenlerine Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Okul Müdürü Hakan Özkan, öğretmenler ve sınıf arkadaşları da katıldı.

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