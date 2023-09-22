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        MHP'li Akçay "2. Salihli-Sart Para Kongresi"nde konuştu:

        MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, dijital paraya doğru evrilen dünyada, milli paranın bağımsızlığın simgesi olduğunu belirterek, "Milli ve yerli paramızı kullanmaktan başka çıkış yolumuz yoktur. Ekonomimizi dövize bağımlılıktan kurtarmak mecburiyetindeyiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 21:58 Güncelleme: 22.09.2023 - 21:58
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        MHP'li Akçay "2. Salihli-Sart Para Kongresi"nde konuştu:
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        MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, dijital paraya doğru evrilen dünyada, milli paranın bağımsızlığın simgesi olduğunu belirterek, "Milli ve yerli paramızı kullanmaktan başka çıkış yolumuz yoktur. Ekonomimizi dövize bağımlılıktan kurtarmak mecburiyetindeyiz." dedi.

        Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Salihli Belediyesi işbirliğinde düzenlenen "Pandemi Sonrası Para Politikaları ve Ekonomik Dönüşüm" ana temalı 2. Salihli-Sart Para Kongresi, dünyada parayı ilk basan uygarlık olan Lidya Krallığı'nın başkenti antik Sardes'te (Sart) bulunan Roma dönemi Gymnasium binasında yapıldı.

        Açılışta konuşan Sardes Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nicholas Cahill, kongrenin 2 bin 600 yıl önce paranın ilk basıldığı Sardes'te yapılmasının önemli olduğunu belirtti.

        MHP Grup Başkanvekili Akçay, küresel ekonomide paranın dijitalleşmeye başladığına dikkati çekti.

        Milli paranın önemine değinen Akçay, şu değerlendirmede bulundu:

        "Dijital paraya doğru evrilen dünyada, milli para bağımsızlığımızın simgesidir. Milli ve yerli paramızı kullanmaktan başka çıkış yolumuz yoktur. Aksi halde döviz kurları altında ezilmeye, sıkıntı yaşamaya devam ederiz. Ekonomimizi dövize bağımlılıktan kurtarmak mecburiyetindeyiz. Milli ve güçlü para oldukça önemlidir. Kendi milli parası olmayan ülkeler, uluslararası arenada tanınmadığı gibi ekonomik olarak da maalesef ezilirler. Günümüzde ülkeler atom bombası tehdidine karşı parayla mücadele yolunu kullanmayı tercih ediyor."

        Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Türkiye'nin tek jeoparkı olan Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nın şehre değer kattığını, bu güzelliklerin tanıtılması gerektiğini ve bu çerçevede çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, kongrenin ikincisini düzenlemenin heyecanını yaşadıklarını dile getirerek, para denildiğinde dünyada ilk akla gelen yer olan Sart'ta kongre gerçekleştirmenin bölge için önemli olduğunu bildirdi.

        Konuşmaların ardından kongrenin düzenlenmesine katkı sunanlara plaket takdimi yapıldı.

        Açılış töreninin sonunda davetliler, tarihte ilk paranın basıldığı teknikle kendi paralarını bastı.​​​​​​​

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