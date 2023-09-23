MHP Grup Başkanvekili Akçay, partisinin Manisa İl Kongresi'nde konuştu: MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Türkiye'nin büyük bir yükseliş içinde olduğunu belirterek, küresel güçler, siyasal kuşatmalar, terör saldırıları, darbe girişimleri, iç savaş senaryoları, rejim tartışmaları ve ekonomik operasyonlarla Türkiye'nin önünü kesmeye çalışanların başarılı olamadıklarını ve olamayacaklarını söyledi.

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Türkiye'nin büyük bir yükseliş içinde olduğunu belirterek, küresel güçler, siyasal kuşatmalar, terör saldırıları, darbe girişimleri, iç savaş senaryoları, rejim tartışmaları ve ekonomik operasyonlarla Türkiye'nin önünü kesmeye çalışanların başarılı olamadıklarını ve olamayacaklarını söyledi.

Akçay, partisinin Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen İl Başkanlığı 14. Olağan Kongresi'nde, Cumhur İttifakı'nın 14 ve 28 Mayıs'taki seçimlerden büyük bir zaferle çıktığını, sonuçta Türkiye ve milletin kazandığını ifade etti.

Seçimlerde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türk halkından üçüncü kez onay aldığını dile getiren Akçay, "Yönetimde istikrar, temsilde adalet, güçlü hükümet ve güçlü meclis gerçekleşmiştir. Türkiye'nin uzun yıllardır en çok muzdarip olduğu sıkıntısı bu yönetim sistemi ve Cumhur İttifakı ile giderilmiştir." diye konuştu.

Akçay, Türkiye'nin siyasi istikrara kavuştuğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Son seçimlerle Türkiye bir 5-6 yıl daha kazanmıştır. Aynı zamanda Türkiye Yüzyılı başlamıştır. '21. asır Türk asrı olacaktır' diyen bilge liderimiz Devlet Bahçeli, bunu 1992'de kamuoyuna açık bir şekilde ifade etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını 'Lider ülke Türkiye' parolasıyla Allah'ın izniyle idrak edeceğiz."

- "Türkiye'nin önünü kesmeye çalıştılar"

Türkiye'nin yükselişinin durdurulamayacağını belirten Akçay, "Türkiye büyük bir yükseliş içindedir. Küresel güçler, siyasal kuşatmalar, terör saldırıları, darbe girişimleri, iç savaş senaryoları, rejim tartışmaları, ekonomik operasyonlarla Türkiye'nin önünü kesmeye çalıştılar, başaramadılar ve başaramayacaklar." dedi.

Akçay, seçimlerde muhalefetin ağır bir yenilgi yaşadığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Zillet ittifakı dediğimiz siyasi kesim, bu 6'lı masa her ne kadar 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra büyük bir hezimete uğramış ve kendi iç kavgalarını, ittifak yaptıkları siyasi partilerin kavgalarını kaç aydır, seçimden bu yana sabah akşam görmekle birlikte dağınık bir görüntü de sergileseler, bunlar yalan üzerine, sanal üzerine siyaset ürettikleri, gerçekten uzak, milletimize yabancı bir siyaset uyguladıkları için yine bunlar mahalli idareler seçimlerinin yaklaştığı süreçte tekrar bir araya gelme, ittifak halinde olmanın gayreti içinde olacaklardır. Bunların da emarelerini gördüğümüzü söyleyebiliriz."

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de MHP'nin Türkiye'deki tek büyükşehir belediyesi olarak ilk günkü aşk, şevk ve heyecanla Manisalılara en güzel hizmetleri ulaştırmak için canla başla çalıştıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından yapılan il başkanlığı seçimine tek aday olarak giren mevcut başkan Cüneyt Tosuner, yeniden seçildi.