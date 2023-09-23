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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 21:11 Güncelleme: 23.09.2023 - 21:11
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:SporToto Akhisar

        Hakemler: İlker Yasin Avcı, Abdülhamit Söyler, Azad İlhan

        Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Domgjonas, Ayberk Karapo, Graovac, Kaan Kanak, Tugay Kacar (Dk. 84 Doğukan Emeksiz), Burak Altıparmak, Korenica (Dk. 85 Gakpa), Topalli (Dk. 66 Diallo), Oğuz Gürbulak (Dk. 89 Muhammed Enes Kiprit), Lima

        Göztepe: Lis, Ogün Bayrak (Dk. 61 Fıratcan Üzüm), Taha Altıkardeş, Atınç Nukan, Ümit Akdağ (Dk. 73 Celil Yüksel), Yunus Emre Gedik, Palmer (Dk. 61 Traore), Yalçın Kayan, Tijanic (Dk. 81 Kubilay Kanatsızkuş), Mamah (Dk. 74 Tarkan Serbest), Diouf

        Gol: Dk. 88 Celil Yüksel (Göztepe)

        Sarı Kartlar: Dk. 42 Domgjonas (Manisa FK), Dk. 42 Lis, Dk. 75 Kokovic (teknik direktör), Dk. 82 Traore (Göztepe)

        Kırmızı Kart: Dk. 90+4 Graovac (Manisa FK)

        MANİSA

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