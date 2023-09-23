Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa FK-Göztepe maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Manisa FK'de teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, sergiledikleri mücadelenin karşılığını alamadıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 21:11 Güncelleme: 23.09.2023 - 21:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa FK-Göztepe maçının ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Manisa FK'de teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, sergiledikleri mücadelenin karşılığını alamadıklarını söyledi.

        Osman Zeki Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, başından sonuna üstün oynadıkları maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti.

        Müsabakanın futbol oynamak isteyen bir takım ile oyunu yavaşlatmak ve soğutmak isteyen diğer takım arasında geçtiğini öne süren Korkmaz, "Berabere kalsak üzüleceğimiz karşılaşmayı kaybettik. Hakim olduğumuz oyunda bir türlü skoru bulamadık. Buna alışmamız lazım. Rakiplerimiz bize karşı kapanarak, oyunu yavaşlatarak oynayacak. Rakiplerimizin oyunu yavaşlatmaya, soğutmaya çalıştığı anlarda dirayetli ve sakin kalarak oynamalıyız." dedi.

        Korkmaz, Spor Toto Akhisar Stadı'nın zemininin de planlarını bozduğunu dile getirerek, "Mümin Özkasap Stadı'mızda ışıklandırma yok. Biz daha serin bir havada maç yapmak istediğimiz için burayı seçtik ancak ileri uçta bazı pozisyonlarda zeminin azizliğine uğradık." diye konuştu.

        - Kokovic: "Oyuncularımla gurur duyuyorum"

        Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovic, galibiyetten ötürü oyuncularına, müsabaka boyunca desteklerinden dolayı da taraftarlarına teşekkür etti.

        Her müsabakaya sıkı bir şekilde hazırlandıklarına dikkati çeken Kokovic, şunları kaydetti:

        "Bugün de diğer maçlarda olduğu gibi fırsatları yakaladık ama gole çeviremedik. Bunun üzerine çalışmalıyız. Bu zor zeminde, Manisa FK gibi bir takıma karşı verdikleri mücadele için oyuncularımla gurur duyuyorum. Mame Diouf'un 95. dakikada takım arkadaşının yaptığı hatayı telafi etmek için 60 metre depar attığını görünce, doğru yolda olduğumuzu anladım. Bu kulüp ve şehir için mücadelemize devam edeceğiz. Hala sakatlıkla mücadele eden anahtar oyuncularımız var. En kısa zamanda onların da takıma katılmasıyla daha güçlü olacağız."

        Kokovic, bu sezon 3 deplasman maçında 7 puan topladıklarını ve hiç gol yemediklerini hatırlatarak, "Bizim gerçekten çok sıkı çalışmaya, sorunları onarmaya devam etmemiz gerekiyor. Sahamızda oynadığımız maçları da kazanıp, taraftarımızı mutlu etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Prof. Görür Yedisu fayı için uyardı! "Çok endişemiz var"
        Prof. Görür Yedisu fayı için uyardı! "Çok endişemiz var"
        3. gol geldi!
        3. gol geldi!
        Filenin Sultanları 2024 vizesini aldı!
        Filenin Sultanları 2024 vizesini aldı!
        Futbolcudan trafik denetimi! Gözaltına alındı
        Futbolcudan trafik denetimi! Gözaltına alındı
        Sokak köpeğinin başına talih kuşu kondu
        Sokak köpeğinin başına talih kuşu kondu
        "Bugün tavuk, et yemek yok. Hamsi var. Millet yesun"
        "Bugün tavuk, et yemek yok. Hamsi var. Millet yesun"
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        "Pes" dedirten olay! Tüfekle vurduğu anı kameraya kaydetti!
        "Pes" dedirten olay! Tüfekle vurduğu anı kameraya kaydetti!
        1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak!
        1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak!
        2 bin yıllık makyaj malzemeleri Kütahya'da bulundu
        2 bin yıllık makyaj malzemeleri Kütahya'da bulundu
        Kız kardeşini vahşice öldürüp başını kesmişti! İşte istenen ceza!
        Kız kardeşini vahşice öldürüp başını kesmişti! İşte istenen ceza!
        Harran Ulu Cami'nin görkemi kazdıkça ortaya çıkıyor
        Harran Ulu Cami'nin görkemi kazdıkça ortaya çıkıyor
        SpaceX Türkçe bilen personel arıyor
        SpaceX Türkçe bilen personel arıyor
        Ehliyet sınavına gitti! 10 metrelik duvardan düşüp öldü!
        Ehliyet sınavına gitti! 10 metrelik duvardan düşüp öldü!
        Deniz Seki'nin acı günü
        Deniz Seki'nin acı günü
        Fransa'da Farioli fırtınası!
        Fransa'da Farioli fırtınası!
        Enflasyonda dolara kritik görev
        Enflasyonda dolara kritik görev
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        "Mustafa Kemal Atatürk harika bir lider"
        "Mustafa Kemal Atatürk harika bir lider"
        Onur Bulut dosyası çözülemedi
        Onur Bulut dosyası çözülemedi

        Benzer Haberler

        Manisa Futbol Kulübü - Göztepe: 0-1
        Manisa Futbol Kulübü - Göztepe: 0-1
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Turgutluspor - Elazığspor: 1-1
        Turgutluspor - Elazığspor: 1-1
        MHP Grup Başkanvekili Akçay, partisinin Manisa İl Kongresi'nde konuştu:
        MHP Grup Başkanvekili Akçay, partisinin Manisa İl Kongresi'nde konuştu:
        Manisa'daki asayiş uygulamalarında aranan 14 kişi yakalandı
        Manisa'daki asayiş uygulamalarında aranan 14 kişi yakalandı
        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, Manisa'daki STK temsilcileriyle...
        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, Manisa'daki STK temsilcileriyle...