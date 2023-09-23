Manisa FK-Göztepe maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Manisa FK'de teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, sergiledikleri mücadelenin karşılığını alamadıklarını söyledi.

Osman Zeki Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, başından sonuna üstün oynadıkları maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti.

Müsabakanın futbol oynamak isteyen bir takım ile oyunu yavaşlatmak ve soğutmak isteyen diğer takım arasında geçtiğini öne süren Korkmaz, "Berabere kalsak üzüleceğimiz karşılaşmayı kaybettik. Hakim olduğumuz oyunda bir türlü skoru bulamadık. Buna alışmamız lazım. Rakiplerimiz bize karşı kapanarak, oyunu yavaşlatarak oynayacak. Rakiplerimizin oyunu yavaşlatmaya, soğutmaya çalıştığı anlarda dirayetli ve sakin kalarak oynamalıyız." dedi.

Korkmaz, Spor Toto Akhisar Stadı'nın zemininin de planlarını bozduğunu dile getirerek, "Mümin Özkasap Stadı'mızda ışıklandırma yok. Biz daha serin bir havada maç yapmak istediğimiz için burayı seçtik ancak ileri uçta bazı pozisyonlarda zeminin azizliğine uğradık." diye konuştu.

- Kokovic: "Oyuncularımla gurur duyuyorum"

Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovic, galibiyetten ötürü oyuncularına, müsabaka boyunca desteklerinden dolayı da taraftarlarına teşekkür etti.

Her müsabakaya sıkı bir şekilde hazırlandıklarına dikkati çeken Kokovic, şunları kaydetti:

"Bugün de diğer maçlarda olduğu gibi fırsatları yakaladık ama gole çeviremedik. Bunun üzerine çalışmalıyız. Bu zor zeminde, Manisa FK gibi bir takıma karşı verdikleri mücadele için oyuncularımla gurur duyuyorum. Mame Diouf'un 95. dakikada takım arkadaşının yaptığı hatayı telafi etmek için 60 metre depar attığını görünce, doğru yolda olduğumuzu anladım. Bu kulüp ve şehir için mücadelemize devam edeceğiz. Hala sakatlıkla mücadele eden anahtar oyuncularımız var. En kısa zamanda onların da takıma katılmasıyla daha güçlü olacağız."

Kokovic, bu sezon 3 deplasman maçında 7 puan topladıklarını ve hiç gol yemediklerini hatırlatarak, "Bizim gerçekten çok sıkı çalışmaya, sorunları onarmaya devam etmemiz gerekiyor. Sahamızda oynadığımız maçları da kazanıp, taraftarımızı mutlu etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.