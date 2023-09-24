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        Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Soma ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 16:20 Güncelleme: 24.09.2023 - 16:27
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        Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
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        Manisa'nın Soma ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

        Polis ekipleri, ilçe girişinde G.M. (23), G.M. (23), S.Y. (24) ve H.Ş'nin (23) bulunduğu otomobili durdurdu.

        Yapılan aramada 3 bin 10 sentetik ecza hap, 2 gram skunk ile 15 gram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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