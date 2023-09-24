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        CHP Manisa İl Başkanlığına Ferdi Zeyrek seçildi

        CHP Manisa İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi'nde yarışı, il başkanı adaylarından Ferdi Zeyrek'in listesi kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 17:48 Güncelleme: 24.09.2023 - 17:48
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        CHP Manisa İl Başkanlığına Ferdi Zeyrek seçildi
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        CHP Manisa İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi'nde yarışı, il başkanı adaylarından Ferdi Zeyrek'in listesi kazandı.

        Manisa Atatürk Spor Salonu'ndaki kongrede, il başkanı adayları Ferdi Zeyrek ile Semih Balaban'ın konuşmalarının ardından oylamaya geçildi.

        Kongrede 598 delege oy kullandı. Zeyrek'in listesi 342, Balaban'ın listesi ise 256 oy aldı.

        Bu sonuçla Ferdi Zeyrek, CHP Manisa İl Başkanı oldu.

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