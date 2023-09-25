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        Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde başlayan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 17:52 Güncelleme: 25.09.2023 - 17:52
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        Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde başlayan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

        Muştullar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile 2 uçak, 3 helikopter, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.

        Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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