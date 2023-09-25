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        GÜNCELLEME - Manisa'da çıkan orman yangını söndürüldü

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangını, karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 17:52 Güncelleme: 25.09.2023 - 17:52
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        GÜNCELLEME - Manisa'da çıkan orman yangını söndürüldü
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangını, karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü.

        Muştullar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile 2 uçak, 3 helikopter, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

        Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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