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        Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'tan liselere ziyaret

        Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Dündar Çiloğlu Anadolu Lisesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 10:50 Güncelleme: 26.09.2023 - 10:50
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        Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'tan liselere ziyaret
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        Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Dündar Çiloğlu Anadolu Lisesini ziyaret etti.

        Aktaş'a ziyaretlerinde şube müdürleriyle emniyet personeli de eşlik etti. Aktaş, ziyaretlerde okul müdürü, öğretmen ve öğrencilerle de bir araya geldi.

        Okul çevresindeki esnafı da ziyaret eden Aktaş, esnaftan madde bağımlılığı ve benzeri suçlara karşı duyarlılık beklediklerini ifade ederek, kolluk birimleriyle iletişimde olmalarını istedi.

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