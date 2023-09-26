Manisa'da üzümde hasat ve kurutma mesaisi sürüyor Yıllık ortalama 1,5 milyon ton yaş, 300 bin ton kuru üzüm üretimiyle Türkiye'nin bu alanda önde gelen illerinden Manisa'da hasat ve kurutma işlemi devam ediyor.

Yıllık ortalama 1,5 milyon ton yaş, 300 bin ton kuru üzüm üretimiyle Türkiye'nin bu alanda önde gelen illerinden Manisa'da hasat ve kurutma işlemi devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 890 bin dönüm üzüm bağının bulunduğu Manisa, ülkenin yıllık ortalama 4 milyon tona ulaşan üzüm üretiminin yaklaşık yüzde 38'ini karşılıyor. Manisa'da, yıllık ortalama 1,5 milyon ton yaş ve 300 bin ton kuru üzüm üretimi gerçekleştiriliyor.

Yıl boyunca bağlarına özenle bakan yaklaşık 50 bin üretici, kışın asmaları buduyor, hasar gören bağ direklerini ve asma tellerini onarıyor. Mart ve nisanda toprağı gübreleyen üreticiler, asma diplerini çapalıyor.

Haziran ve temmuzda zirai mücadelenin yapıldığı bağlarda, ağustosta başlayan bağ bozumu, mevsim şartlarına göre eylülde de devam ediyor. Öğle sıcağına kalmamak için gün doğumunda hasada başlayan üreticiler ve mevsimlik işçiler, bağ bozumunu sonbahar yağmurlarına yakalanmadan tamamlamaya çalışıyor.

Bağlardan kesilen üzümler, traktörlerle sergilere taşındıktan sonra özel bir karışımla yıkanıyor. Meyvenin daha parlak görünmesi ve güneşin yakıcı ışınlarından korunması için su, zeytinyağı ve "posata" adı verilen potasyum karbonat karışımıyla yıkanan üzümler, 8-10 gün arası sergilerde bekletiliyor.

Yağmura ve çevresel etkenlere karşı nöbet tutularak kurutulan üzümler, daha sonra pazara sunulmak üzere işletmelerin yolunu tutuyor.

Manisa'da üretilen kuru üzümün büyük bölümü başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 104 ülkeye ihraç ediliyor, ortalama 450-500 milyon dolar döviz geliri elde ediliyor.