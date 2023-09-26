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        Manisa'da demir doğrama atölyesindeki iş kazasında 1 kişi öldü

        Manisa'nın Demirci ilçesinde bulunan demir doğrama atölyesindeki iş kazasında, kaynak ustası hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 16:46 Güncelleme: 26.09.2023 - 16:54
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        Manisa'da demir doğrama atölyesindeki iş kazasında 1 kişi öldü
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        Manisa'nın Demirci ilçesinde bulunan demir doğrama atölyesindeki iş kazasında, kaynak ustası hayatını kaybetti.

        Demirci İsmail Özdağlar Sanayi Sitesi'nde demir doğrama atölyesi bulunan kaynak ustası Oğuz İsmail Temel (38) traktör jantına kaynak yaptığı sırada, tekerin lastik bölümü patladı.

        Oluşan basınçla savrulan Temel hayatını kaybetti.

        Olay yerine sevk edilen polis ekipleri inceleme başlattı.

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