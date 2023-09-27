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        Akhisar'da motosiklet çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde, motosiklet çaldıkları şüphesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 18:28 Güncelleme: 27.09.2023 - 18:38
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        Akhisar'da motosiklet çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde, motosiklet çaldıkları şüphesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

        Jandarma ekipleri, 23-26 Eylül'de yürüttüğü çalışmalarda çalıntı 5 motoru bularak sahiplerine teslim etti.

        Yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Diğer 3 şüpheli hakkında ise suç eşyasının satın alınması ve kullanılması suçundan haklarında adli işlem başlatıldı.

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