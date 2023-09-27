Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Akhisar'da kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde, kaçak kazı operasyonunda 6 kişi suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 18:28 Güncelleme: 27.09.2023 - 18:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akhisar'da kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde, kaçak kazı operasyonunda 6 kişi suçüstü yakalandı.

        Kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, E.T ve M.T'yi kazdıkları 10 metre derinlikteki çukurda yakaladı.

        Ormanlık alanda kaçak kazı yaptığı tespit edilen R.D, V.Ö, S.S ve M.A. da çok sayıda kazı aleti ile suçüstü yakalandı.

        Adli işlem başlatılan şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Kazı sırasında kullanıldığı belirlenen malzemelere el konuldu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde flaş gelişme!
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde flaş gelişme!
        Meteoroloji saat verdi! 5 kent için "sarı" alarm! Trakya ve İstanbul'a geliyor!
        Meteoroloji saat verdi! 5 kent için "sarı" alarm! Trakya ve İstanbul'a geliyor!
        Ünlü oyuncu ölü bulundu
        Ünlü oyuncu ölü bulundu
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Mahalleliden feci darp!
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Mahalleliden feci darp!
        Olay penaltı dünya basınında!
        Olay penaltı dünya basınında!
        Prens Edward Türkiye'de
        Prens Edward Türkiye'de
        Pınar Damar cinayetinde kan donduran rapor!
        Pınar Damar cinayetinde kan donduran rapor!
        'İkinci el araçta yüzde 10-15 düşüşler var'
        'İkinci el araçta yüzde 10-15 düşüşler var'
        "Hiç tereddüt etmedim!"
        "Hiç tereddüt etmedim!"
        İkinci klip vakasına sessiz kaldı
        İkinci klip vakasına sessiz kaldı
        Türkiye'nin yeni kültür rotası!
        Türkiye'nin yeni kültür rotası!
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        ABD'de 'kapanmaya' son 4 gün
        ABD'de 'kapanmaya' son 4 gün
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        Ukrayna'nın 'öldürdük' dediği Rus komutan ortaya çıktı
        Ukrayna'nın 'öldürdük' dediği Rus komutan ortaya çıktı
        Üniversitelilere cep telefonu
        Üniversitelilere cep telefonu
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"

        Benzer Haberler

        Akhisar'da motosiklet çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı
        Akhisar'da motosiklet çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı
        Turgutluspor - Aliağa FK: 1-3
        Turgutluspor - Aliağa FK: 1-3
        Epilepsi nöbeti geçirip motosikletten düşen Yaşar'a otomobil çarptı
        Epilepsi nöbeti geçirip motosikletten düşen Yaşar'a otomobil çarptı
        Manisa'da motosikletten düşen epilepsi hastası genç, başka aracın çarpması...
        Manisa'da motosikletten düşen epilepsi hastası genç, başka aracın çarpması...
        Çalıştığı inşaattan düşen liseli Zekai öldü (2)
        Çalıştığı inşaattan düşen liseli Zekai öldü (2)
        Manisa'da demir doğrama atölyesindeki iş kazasında 1 kişi öldü
        Manisa'da demir doğrama atölyesindeki iş kazasında 1 kişi öldü