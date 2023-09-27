Akhisar'da kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, kaçak kazı operasyonunda 6 kişi suçüstü yakalandı.

Kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, E.T ve M.T'yi kazdıkları 10 metre derinlikteki çukurda yakaladı.

Ormanlık alanda kaçak kazı yaptığı tespit edilen R.D, V.Ö, S.S ve M.A. da çok sayıda kazı aleti ile suçüstü yakalandı.

Adli işlem başlatılan şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Kazı sırasında kullanıldığı belirlenen malzemelere el konuldu.