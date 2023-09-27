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        Manisa'da 252 sürücüye toplam 623 bin 719 lira trafik cezası uygulandı

        Manisa'da trafik denetimlerinde, 252 sürücüye toplam 623 bin 719 lira trafik cezası uygulandı, 38 araç trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 18:45 Güncelleme: 27.09.2023 - 18:47
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        Manisa'da 252 sürücüye toplam 623 bin 719 lira trafik cezası uygulandı
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        Manisa'da trafik denetimlerinde, 252 sürücüye toplam 623 bin 719 lira trafik cezası uygulandı, 38 araç trafikten men edildi.

        Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 18-26 Eylül'de 50 personelle trafik denetimi yapıldı.

        Kentin muhtelif noktalarındaki denetimlerinde abartı egzoz kullanmak, yüksek sesli müzik dinlemek, alkollü araç kullanmak, kask takmamak, sürücü belgesiz araç kullanmak gibi ihlallerde bulunduğu tespit edilen 252 sürücüye toplam 623 bin 719 lira idari trafik cezası uygulandı, 38 araç trafikten men edildi.

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