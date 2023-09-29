Demirci'de "Türkiye Yüzyılı" konulu konferans düzenlendi
Gazeteciler Turgay Güler ile Gaffar Yakınca, Manisa'nın Demirci ilçesinde "Türkiye Yüzyılı" konulu konferans verdi.
Gazeteciler Turgay Güler ile Gaffar Yakınca, Manisa'nın Demirci ilçesinde "Türkiye Yüzyılı" konulu konferans verdi.
Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda Demirci Belediyesi tarafından düzenlenen konferansa, Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Demirci Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Şaşmaz Ören, AK Parti İlçe Başkanı Nurullah Akgün, MHP İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz, vatandaşlar ve gençler katıldı.
Selami Selçuk, belediyenin sosyal ve kültürel faaliyetleri kapsamında gazeteci ve yazarları ilçe sakinleriyle buluşturduklarını belirtti. Selçuk, Turgay Güler ve Gaffar Yakınca'ya teşekkür etti.
Konferansın sonunda gazeteciler Güler ve Yakınca'ya tablo hediye edildi.