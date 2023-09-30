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        Manisa'da motosiklet ve okul servisi sürücülerine denetim

        Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Manisa Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde motosiklet sürücülerine ve okul servislerine yönelik denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 15:42 Güncelleme: 30.09.2023 - 15:53
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        Manisa'da motosiklet ve okul servisi sürücülerine denetim
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        Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Manisa Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde motosiklet sürücülerine ve okul servislerine yönelik denetim yaptı.

        Kazaların önüne geçmek amacıyla Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Manisa Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

        Kentin muhtelif noktalarında 79 ekip 140 personel ile gerçekleştirilen denetimlerde 1813 motosiklet kontrol edildi. 502 motosiklet sürücüsüne, 845 bin 822 lira ceza kesildi. 46 motosiklet trafikten men edildi.

        Öte yandan yazılan cezaların 304'ünün kask kullanmayan sürücülere kesildiği öğrenildi.

        Okul servislerine yönelik 51 ekip ve 94 personelin katılımıyla yapılan denetimde ise 556 araç kontrol edildi. Çeşitli kusurları bulunan 6 okul taşıtına 36 bin 832 liralık ceza uygulandı.

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