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        Manisa'da yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi

        Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde eş zamanlı yasa dışı bahis, siber denetim ve kumar operasyonu düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 16:12 Güncelleme: 30.09.2023 - 16:16
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        Manisa'da yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi
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        Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde eş zamanlı yasa dışı bahis, siber denetim ve kumar operasyonu düzenledi.

        Operasyon kapsamında 3 bin 250 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, 198 iş yeri denetlendi.

        "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan 3 kişiye, "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan 2 kişiye işlem yapıldı.

        Yasa dışı kumar oynayan 16 kişiye Kabahatler Kanunu uyarınca 60 bin lira para cezası uygulandı.

        Ayrıca, denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 11 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.

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