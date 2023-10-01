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        Manisa'da otomobilin çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü öldü

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 04:31 Güncelleme: 01.10.2023 - 04:42
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        Manisa'da otomobilin çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü öldü
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Baklacı Mahallesi'nden Kula ilçesi istikametinde plakaları henüz belirlenemeyen H.A. idaresindeki (72) otomobil, aynı yönde ilerleyen R.D. (20) yönetimindeki otomobil ile S.D'nin (42) kullandığı elektrikli motosiklete çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, elektrikli motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

        İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen H.A'nın işlemleri devam ediyor.

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