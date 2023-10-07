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        Manisa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik Kıskaç Operasyonu'nda yakalanan 9 kişi adliyeye sevk edildi

        Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 26 ilde eş zamanlı düzenlenen Kıskaç Operasyonu kapsamında Manisa'da gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 13:32 Güncelleme: 07.10.2023 - 13:36
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        Manisa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik Kıskaç Operasyonu'nda yakalanan 9 kişi adliyeye sevk edildi
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        Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 26 ilde eş zamanlı düzenlenen Kıskaç Operasyonu kapsamında Manisa'da gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları suçlamasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 10 şüpheliden 9'u Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çeşitli adreslere düzenlenen baskınlarla yakalandı.

        Suriye ve Irak uyruklu 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

        Dün, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il terörle mücadele şube müdürlüklerince 26 ilde düzenlenen "Kıskaç Operasyonu'nda" 92 şüpheli şahıs yakalanmıştı.

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