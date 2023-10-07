Manisa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı.
B.Ç'nin kullandığı 45 K 2928 plakalı motosiklet, M.Ö. idaresindeki 35 Y 1693 plakalı otomobille Toygar Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan B.Ç, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Motosiklette yolcu olarak bulunan A.İ. ise Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Diğer sürücü gözaltına alındı.