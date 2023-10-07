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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 15:48 Güncelleme: 07.10.2023 - 15:48
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:MüminÖzkasap

        Hakemler: Davut Dakul Çelik, Kemal Mavi, Şenol Bektaş

        Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Burak Altıparmak, Ayberk Karapo, Domgjonas, Kaan Kanak, Gakpa (Dk. 86 Muhammed Enes Kiprit), Oğuz Gürbulak (Dk. 79 Tugay Kacar), Korenica (Dk. 70 Bekir Karadeniz) Diallo (Dk. 46 Topalli), Kerim Frei (Dk.79 Doğukan Emeksiz), Lima

        Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Donkor, Erdi Dikmen, Bülent Cevahir, Rotman (Dk. 79 Burak Süleyman), Mikail Okyar (Dk. 63 Hasan Kılıç), Roshi (Dk. 63 Rashad Muhammed), Sinan Kurt (Dk. 70 Murat Cem Akpınar), Valle (Dk. 79 Simon), Kasongo

        Goller: Dk. 38 Kasongo (Penaltıdan) (Sakaryaspor), Dk.45 Kerim Frei (Manisa FK)

        Sarı Kartlar: Dk. 17 Donkor, Dk. 45+4 Sinan Kurt (Sakaryaspor) Dk.45+2 Gakpa, Dk. 45+3 Burak Altıparmak, Dk. 51 Osman Zeki Korkmaz (Teknik direktör), Dk. 90 Kaan Kanak, Dk. 90+1 Doğukan Emeksiz (Manisa FK),

        MANİSA

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