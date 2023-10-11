Demirci'de gönüllülerin kurduğu aşevi ihtiyaç sahiplerine hizmet veriyor

Manisa'nın Demirci ilçesinde hayırsever vatandaşların organizasyonuyla kurulan aşevi, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelerin sıcak yemek ihtiyacını karşılıyor.

Fatih Mahallesi'nde hayırsever Hasip Güleç tarafından bağışlanan evde iş insanı Hasan Unutmaz tarafından kurulan aşevinde 5 gönüllü kadın, her hafta en az 2 gün, 2 çeşit sıcak yemek hazırlıyor. Yemekler yine gönüllüler tarafından ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.

Aşevi gönüllülerinden Selma Çeşmeci, aşevinin yaklaşık 15 yıldır faaliyetini sürdürdüğünü, ilçedeki hayırseverlerin katkılarıyla ilçede karnı aç kimseyi bırakmamak için çalıştıklarını söyledi.

Şu anda 55 aileye sıcak yemek dağıttıklarını, bunun ramazan ayında arttığını dile getiren Çeşmeci, "Hayırsever amcamızın bağışladığı evde kurulan mutfakta gönüllü yemek pişiriyoruz. Erzak bağışında bulunanlar oluyor. Olmadığı zamanlarda iş insanı Hasan Unutmaz karşılıyor. Yemekleri özenle hazırlayıp kazanlara dolduruyoruz. Minibüsle ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine ulaştırılıyor. Her yemeğimizde mutlaka et oluyor. Burada benimle 5 gönüllü kadın 15 yıldır yemek pişiriyor. Ömrümüz yettiği sürece burada gönüllü olarak ihtiyaç sahibi ailelere yardımcı olmaya devam edeceğiz." dedi.