Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Demirci'de gönüllülerin kurduğu aşevi ihtiyaç sahiplerine hizmet veriyor

        Manisa'nın Demirci ilçesinde hayırsever vatandaşların organizasyonuyla kurulan aşevi, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelerin sıcak yemek ihtiyacını karşılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 11:15 Güncelleme: 11.10.2023 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Demirci'de gönüllülerin kurduğu aşevi ihtiyaç sahiplerine hizmet veriyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Demirci ilçesinde hayırsever vatandaşların organizasyonuyla kurulan aşevi, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelerin sıcak yemek ihtiyacını karşılıyor.

        Fatih Mahallesi'nde hayırsever Hasip Güleç tarafından bağışlanan evde iş insanı Hasan Unutmaz tarafından kurulan aşevinde 5 gönüllü kadın, her hafta en az 2 gün, 2 çeşit sıcak yemek hazırlıyor. Yemekler yine gönüllüler tarafından ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.

        Aşevi gönüllülerinden Selma Çeşmeci, aşevinin yaklaşık 15 yıldır faaliyetini sürdürdüğünü, ilçedeki hayırseverlerin katkılarıyla ilçede karnı aç kimseyi bırakmamak için çalıştıklarını söyledi.

        Şu anda 55 aileye sıcak yemek dağıttıklarını, bunun ramazan ayında arttığını dile getiren Çeşmeci, "Hayırsever amcamızın bağışladığı evde kurulan mutfakta gönüllü yemek pişiriyoruz. Erzak bağışında bulunanlar oluyor. Olmadığı zamanlarda iş insanı Hasan Unutmaz karşılıyor. Yemekleri özenle hazırlayıp kazanlara dolduruyoruz. Minibüsle ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine ulaştırılıyor. Her yemeğimizde mutlaka et oluyor. Burada benimle 5 gönüllü kadın 15 yıldır yemek pişiriyor. Ömrümüz yettiği sürece burada gönüllü olarak ihtiyaç sahibi ailelere yardımcı olmaya devam edeceğiz." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gazze'de tek enerji santralinin yakıtı bitiyor!
        Gazze'de tek enerji santralinin yakıtı bitiyor!
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Mühimmat taşıyan ABD uçağı İsrail'e ulaştı
        Mühimmat taşıyan ABD uçağı İsrail'e ulaştı
        Gazze'ye gece boyu saldırı!
        Gazze'ye gece boyu saldırı!
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Üniversiteyi kazandı... İlk derse giderken öldü!
        Üniversiteyi kazandı... İlk derse giderken öldü!
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        Bakan Koca'dan meme kanseri açıklaması! "İlk sıraya yerleşti"
        Bakan Koca'dan meme kanseri açıklaması! "İlk sıraya yerleşti"
        Metruk binadaki yangın İstanbul'da trafiği kilitledi!
        Metruk binadaki yangın İstanbul'da trafiği kilitledi!
        Tel Aviv'den kalkan son uçaklar İstanbul Havalimanı'na indi
        Tel Aviv'den kalkan son uçaklar İstanbul Havalimanı'na indi
        Adana'da baba vahşeti! Bisiklet üzerindeki oğlunu öldürdü!
        Adana'da baba vahşeti! Bisiklet üzerindeki oğlunu öldürdü!
        Kan donduran itiraf! 2 kişi ölmüştü! Sevgilisi kundaklamış!
        Kan donduran itiraf! 2 kişi ölmüştü! Sevgilisi kundaklamış!
        O parayı sonradan alabilirsiniz
        O parayı sonradan alabilirsiniz
        Ege 12 yaşındaydı! Bir anda dengesini kaybetti!
        Ege 12 yaşındaydı! Bir anda dengesini kaybetti!
        Meclis'te oturma düzenini Devlet Bahçeli çözdü
        Meclis'te oturma düzenini Devlet Bahçeli çözdü
        2 bölgede sağanak, 2 bölgede fırtına var
        2 bölgede sağanak, 2 bölgede fırtına var
        Çiçekli bitkilerde yüzde 45'i yok olma tehlikesi
        Çiçekli bitkilerde yüzde 45'i yok olma tehlikesi
        İşte EURO 2032 stadyumları!
        İşte EURO 2032 stadyumları!
        Otomobilde kampanya yarışı
        Otomobilde kampanya yarışı

        Benzer Haberler

        Turgutluspor'un yolu uzun
        Turgutluspor'un yolu uzun
        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı
        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı
        Manisa Sivil Dayanışma Platformu üyelerinden Filistin'e destek açıklaması
        Manisa Sivil Dayanışma Platformu üyelerinden Filistin'e destek açıklaması
        Turgutluspor zirveyi koruyamadı
        Turgutluspor zirveyi koruyamadı
        Somaspor'da ilk mağlubiyet üzüntüsü
        Somaspor'da ilk mağlubiyet üzüntüsü
        Kula'da "Selvili Dede Kültür ve Dayanışma Şenliği" yapıldı
        Kula'da "Selvili Dede Kültür ve Dayanışma Şenliği" yapıldı