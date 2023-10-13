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        Manisa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı

        Manisa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan yabancı uyruklu 2 kişiden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 13:15 Güncelleme: 13.10.2023 - 13:15
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        Manisa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı
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        Manisa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan yabancı uyruklu 2 kişiden biri tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat şube müdürlüklerine bağlı ekipler, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK ile örgütün Suriye kolu PYD-YPG içerisinde faaliyet gösterdikleri belirtilen 2 kişinin yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyonda, yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

        Bu kişilerden biri sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı, diğeri hakkında ise sınır dışı edilmek üzere işlem başlatıldı.

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