Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobilin direğe çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 11:18 Güncelleme: 16.10.2023 - 11:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobilin direğe çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Uğur Kaplan (32) idaresindeki 35 DN 400 plakalı otomobil, gece saatlerinde, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

        Daha sonra karşı şeride geçip kaldırıma devrilen aracın sürücüsü, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

        Otomobildeki Türker Ayvalı (38) ile Tolga Günhan (46), ambulansla şehirdeki hastanelere kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji Marmara için saat verdi! 8 kent için sarı alarm! Sağanak geliyor!
        Meteoroloji Marmara için saat verdi! 8 kent için sarı alarm! Sağanak geliyor!
        Metrobüs durağında 'beyaz yol' sürprizi!
        Metrobüs durağında 'beyaz yol' sürprizi!
        Türkiye-Rusya stratejik ortaklığa doğru ilerliyor
        Türkiye-Rusya stratejik ortaklığa doğru ilerliyor
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Milli Takım'a dev gelir!
        Milli Takım'a dev gelir!
        İsrail-Lübnan sınırı ısındı!
        İsrail-Lübnan sınırı ısındı!
        "Bu yaza damga vuracağız"
        "Bu yaza damga vuracağız"
        Donanma NAVTEX yayınladı... Akdeniz'de tatbikat!
        Donanma NAVTEX yayınladı... Akdeniz'de tatbikat!
        Konut satışlarında düşüş
        Konut satışlarında düşüş
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Olay anı kamerada! Kız arkadaşına laf atıp öldürdü!
        Olay anı kamerada! Kız arkadaşına laf atıp öldürdü!
        Eski sevgilisinden 'darp' iddiası
        Eski sevgilisinden 'darp' iddiası
        İzmir'de AVM'de 'omuz atma' cinayeti!
        İzmir'de AVM'de 'omuz atma' cinayeti!
        Avrupa’da mikroplastik içeren ürünlerin satışı yasaklandı: Yasak kararı neden alındı ve hangi ürünleri kapsıyor?
        Avrupa’da mikroplastik içeren ürünlerin satışı yasaklandı: Yasak kararı neden alındı ve hangi ürünleri kapsıyor?
        4600 günle kıdem tazminatı
        4600 günle kıdem tazminatı
        Refah Sınır Kapısı açılıyor mu?
        Refah Sınır Kapısı açılıyor mu?
        Türkiye'deki modellerini ikiye katlayacak
        Türkiye'deki modellerini ikiye katlayacak
        OSD'den yerli araç uyarısı!
        OSD'den yerli araç uyarısı!
        Gece boyu bombardıman! Binlerce Filistinli tahliye edildi
        Gece boyu bombardıman! Binlerce Filistinli tahliye edildi

        Benzer Haberler

        Somaspor galibiyete hasret kaldı
        Somaspor galibiyete hasret kaldı
        Manisa BŞB ezdi geçti
        Manisa BŞB ezdi geçti
        Somaspor - Iğdır FK: 0-2
        Somaspor - Iğdır FK: 0-2
        Manisa'da tırla kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
        Manisa'da tırla kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
        Yeniden Refah Partisi Demirci İlçe Başkanlığına İbrahim Ethem Bağcı seçildi
        Yeniden Refah Partisi Demirci İlçe Başkanlığına İbrahim Ethem Bağcı seçildi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi