Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Demirci'de İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı protesto edildi

        Manisa'nın Demirci ilçesinde İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısı protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 08:55 Güncelleme: 18.10.2023 - 09:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Demirci'de İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı protesto edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Demirci ilçesinde İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısı protesto edildi.

        Çereşe Meydanı'nda toplanan Eğitimciler Birliği Sendikası üyeleri ve vatandaşlar Filistin ve Türk bayrağı açtı.

        Sendika İlçe Temsilcisi Mehmet Dağlar, yaptığı konuşmada, "İsrail'in yaktığı bu ateş kendisini yakacak bir ateştir. Filistin sevdalıları olarak bu davayı savunmaya devam edeceğiz. Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün ve Filistin'in özgürlüğü, siyonist zulmün ve işgalin sona ermesi için yapılan tüm eylemleri destelemek hepimizin görevidir." diye konuştu.

        Vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İlçe Vaizi Ömer Faruk Ekici tarafından okunan duanın ardından dağıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        İsrail'e tepki, Filistin'e destek
        İsrail'e tepki, Filistin'e destek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Gazze'de hastane vuruldu, dünya ayaklandı!
        Gazze'de hastane vuruldu, dünya ayaklandı!
        Hamas lideri Haniye'den ilk tepki
        Hamas lideri Haniye'den ilk tepki
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Biden'dan başsağlığı mesajı
        Biden'dan başsağlığı mesajı
        Pentagon'dan açıklama
        Pentagon'dan açıklama
        Altın ve dolarda yeni zirveler
        Altın ve dolarda yeni zirveler
        O anlar kamerada! Eşini bıçaklayan kocaya linç!
        O anlar kamerada! Eşini bıçaklayan kocaya linç!
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Omuz atma cinayetini anlattı! "Kucağımda can verdi!"
        Omuz atma cinayetini anlattı! "Kucağımda can verdi!"
        "Benim köpeğim daha iyi" kavgası! Komşusunu vurdu!
        "Benim köpeğim daha iyi" kavgası! Komşusunu vurdu!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması!
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması!
        Çocukların kavgasına aileler karıştı: Ölü ve yaralılar var
        Çocukların kavgasına aileler karıştı: Ölü ve yaralılar var
        Fenerbahçe'yi bekleyen yoğun fikstür!
        Fenerbahçe'yi bekleyen yoğun fikstür!
        Lübnan'dan İsrail'e yeni saldırı
        Lübnan'dan İsrail'e yeni saldırı

        Benzer Haberler

        Manisa'da 'Kökünü Kurutma' operasyonu: 6 gözaltı
        Manisa'da 'Kökünü Kurutma' operasyonu: 6 gözaltı
        Turgutlu'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Turgutlu'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Manisa BŞB Avrupa'da ilk deplasmanda
        Manisa BŞB Avrupa'da ilk deplasmanda
        Turgutluspor'da keyifler yerinde
        Turgutluspor'da keyifler yerinde
        Bedensel engelli Hediye'ye doğum günü sürprizi
        Bedensel engelli Hediye'ye doğum günü sürprizi
        Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Avrupa Kupası'nda yarın Bakken Bears'a...
        Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Avrupa Kupası'nda yarın Bakken Bears'a...