Demirci'de İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı protesto edildi

Manisa'nın Demirci ilçesinde İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısı protesto edildi.

Çereşe Meydanı'nda toplanan Eğitimciler Birliği Sendikası üyeleri ve vatandaşlar Filistin ve Türk bayrağı açtı.

Sendika İlçe Temsilcisi Mehmet Dağlar, yaptığı konuşmada, "İsrail'in yaktığı bu ateş kendisini yakacak bir ateştir. Filistin sevdalıları olarak bu davayı savunmaya devam edeceğiz. Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün ve Filistin'in özgürlüğü, siyonist zulmün ve işgalin sona ermesi için yapılan tüm eylemleri destelemek hepimizin görevidir." diye konuştu.

Vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İlçe Vaizi Ömer Faruk Ekici tarafından okunan duanın ardından dağıldı.