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        Turgutlu Belediye Meclisinden, Gazze'deki hastaneye yönelik saldırıya tepki

        Turgutlu Belediye Meclisi üyeleri, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırı düzenleyen İsrail'i kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 13:43 Güncelleme: 18.10.2023 - 13:47
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        Turgutlu Belediye Meclisinden, Gazze'deki hastaneye yönelik saldırıya tepki
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        Turgutlu Belediye Meclisi üyeleri, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırı düzenleyen İsrail'i kınadı.

        Belediye Başkanı Çetin Akın, belediye binasında, meclis üyeleriyle basın toplantısı düzenledi.

        Belediye Meclisi adına açıklamayı yapan Çetin Akın, saldırı nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını vurguladı.

        İsrail'in yaptığı katliamın insanlık suçu olduğunu belirten Akın, şöyle dedi:

        "İsrail'e uluslararası hukuka, normlara uygun bir şekilde 'Dur' denmediği müddetçe korkarız ki bölgeyi ve tüm dünyayı çok daha tehlikeli ve karanlık günler beklemektedir. Büyük Atatürk'ün 'Yurtta barış, dünyada barış' sözünün ne kadar anlamlı, önemli ve değerli olduğunu çok daha iyi kavradığımız bu günlerde masum insanların yaşam hakkının korunması adına bölgede barışın sağlanması tek önceliğimiz ve beklentimizdir. Uluslararası bütün kurumları ve yetkilileri de aynı hassasiyetle davranmaya, bu insanlık suçuna bir an önce son vermeye çağırıyoruz."

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