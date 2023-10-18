Manisa'da "Su, Gıda ve Gediz Havzası" etkinliği düzenlendi Manisa'da, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) "Dünya Gıda Günü" etkinlikleri kapsamında, "Su, Gıda ve Gediz Havzası" başlıklı program düzenlendi.

Manisa'da, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) "Dünya Gıda Günü" etkinlikleri kapsamında, "Su, Gıda ve Gediz Havzası" başlıklı program düzenlendi.

Manisa Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, kentteki bir otelde düzenlenen programın açılışında yaptığı konuşmada, dünyada üretilen gıdanın yüzde 17'sinin israf edildiğini belirtti.

Suyun, gıda üretiminin en önemli girdisi olduğuna da işaret eden Kaynar, suyu verimli kullanma, kirletmeme yollarının geliştirilmesi ve daha iyi bir su yönetimi ile iyi bir geleceğin inşa edilebileceğini söyledi.

- "Havzayı gözümüz gibi korumak zorundayız"

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Karaaslan, Gediz Havzası'nın Türkiye'de çevresel baskılara en çok maruz kalan havzalardan biri olduğunu belirtti.

İzmir'in içme suyunun yüzde 40'ını Gediz Havzası'ndan aldığını da aktaran Karaaslan, "Böyle baskısı olan ve iklim değişikliğinin etkisi altında olan havzayı ve suyunu gözümüz gibi korumak zorundayız." dedi.

Suyun, gıda güvenliği ve sağlığın bir parçası olduğuna dikkati çeken Karaaslan, şöyle konuştu:

"Hastalıkların yüzde 90'ı sudan meydana geliyor. Tarım ve Orman Bakanlığımız bu manada ilk havza bazında suyu yönetmeye Gediz Havzası'ndan başladı. Havza koruma eylem planı 2007 yılında hazırlandı. Daha sonra nehir havzası, kuraklık ve taşkın yönetim planları ile sektörel tahsis planları hazırlandı. Bunları birleştirip 'Gediz Havzası Eylem Planı' da 4 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle yayımlandı. Burada maksadımız Ergene Havzası'ndan sonra Gediz Havzası'nda da bütünleşik havza yönetimini gerçekleştirmek."

- "Kaliteli suya erişim zorlaşıyor"

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık da Küresel Çevre Fonu tarafından finanse edilen "Gediz Havzası'nda Sürdürülebilir ve Entegre Su Kaynakları Yönetim Projesi" ile hedeflerinin toprak ve su kaynaklarının acil olarak sürdürülebilir ve entegre bir yönetime kavuşturulması olduğunu vurguladı.

Selışık, sınırlı doğal kaynak olan suyun sınırsızmış gibi tüketilmesinin pek çok soruna yol açtığını belirterek, şöyle konuştu:

"Suyun aşırı çekimi, kirlilik ve iklim değişikliği nedeniyle temiz ve kaliteli suya erişim zorlaşıyor. Su kıtlığı günümüzün en önemli kalkınma sorunlarından bir tanesi. Türkiye artık su zengini olan bir ülke değil, su stresi altındaki ülkelerden biri. Tıpkı Orta Asya ülkelerinde olduğu gibi. 2050 yılına gelindiğinde su kaynaklarımız etkin kullanılmazsa artan nüfus ve gıda üretimi nedeniyle suyun tüketimi daha da artarsa su kıtlığı çeken ülkelerden birisi olabiliriz."

Konuşmaların ardından etkinlik, FAO Toprak ve Su Uzmanı Sara Marjani Zadeh'in "Entegre su ve toprak yönetimi", Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Kurucu'nun "Gıda arzı güvenliği için toprak ve su yönetimi" konulu sunumlarıyla devam etti.