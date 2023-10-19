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        Demirci Bilim Şenliği kapsamında 115 etkinlik düzenlenecek

        Manisa'nın Demirci ilçesinde Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi tarafından organize edilen Bilim Şenliği, Basri Koçyiğit Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 17:16 Güncelleme: 19.10.2023 - 17:47
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        Demirci Bilim Şenliği kapsamında 115 etkinlik düzenlenecek
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        Manisa'nın Demirci ilçesinde Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi tarafından organize edilen Bilim Şenliği, Basri Koçyiğit Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle başladı.

        TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı çerçevesindeki Bilimin Disiplinlerarası Doğası ve Afet Farkındalığı Günleri Projesi kapsamında düzenlenen Demirci Bilim Şenliği'nde 46 atölye çalışması ve 9 söyleşinin de bulunduğu toplam 115 etkinlik yer alıyor.

        İlçede öğrenim gören anaokulu, ilkokul ve ortaöğretim öğrencilerinin de katılım gösterdiği Demirci Bilim Şenliğinde temel yaşam desteği, matematik, salgın hastalıklar ve korunma, Demirci tarihi üzerine söyleşiler düzenlenecek 3B tasarım, kodlama ve model uçak gibi atölyelerde de sunum ve uygulamalar yapılacak.

        Düzenlenen açılış töreninde konuşan Demirci Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Şaşmaz Ören, akıl ve zeka oyunlarından dram atölyelerine, fen etkinliklerinden afet eğitimine kadar birçok aktivitenin yer aldığı şenliğin ilçenin bir bilim ve eğitim kenti olma misyonuna katkı sağlayacağını dile getirdi.

        Açılış töreninde İlçe Belediye Başkanı Selami Selçuk ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar da birer konuşma yaptı.

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